وزارة الداخلية تطيح ب22 متهماً على علاقة بالخلايا الإرهابية

نجحت وزارة الداخلية في تنفيذ عمليات استباقية متفرقة وكثيفة على مستوى مناطق المملكة خلايا الأيام الماضية، استطاعت خلالها توجيه ضربات متتالية ضد خلايا إرهابية، نتج عنها القبض على 22 متهماً بقضايا متعلقة بالخلايا التي تم القبض عليها مؤخراً.

وكشفت آخر عملية أمنية عن معمل للتفجير داخل منزل في حي الفيحاء بالرياض، تم خلالها القبض على متهم سوري الجنسية ومعه فتاة فلبينية، قد قام بتفخيخ المنزل بمواد شديدة الانفجار، واحتاجت فيه قوات الأمن إلى 12 ساعة لإخلاء محيط المنزل المفخخ وتفكيك المتفجرات.

ووردت هذه المعلومات في إعلان وزارة الداخلية عن طريق موقعها على نافذة تواصل، وأشارت إلى إيقاف 4799 متهماً حتى يوم أمس بقضايا إرهابية بجنسيات مختلفة.

ويرى كثير من المتخصصين الأمنيين أن المملكة متقدمة على كثير من الدول في سرعة اكتشاف الخلايا الإرهابية خلال وقت قياسي، وقدرتها على الوصول إلى عدد من الخلايا أو من يحتضنها والقبض عليها قبل أن تنفذ عمليات إرهابية، ما يعكس التدريب المحترف لرجال الأمن وخصوصاً قوات الأمن الخاصة، واستخدام التقنية الحديثة التي تساعد في سرعة الاكتشاف، وتحديد هوية منفذي الأعمال الإرهابية.