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"مرور الجيزة" تضبط 455 مخالفة مرورية وتحجز 11 "توك توك" بـ6 أكتوبر

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"مرور الجيزة" تضبط 455 مخالفة مرورية وتحجز 11 "توك توك" بـ6 أكتوبر "مرور الجيزة" تضبط 455 مخالفة مرورية وتحجز 11 "توك توك" بـ6 أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة والعمل على تحقيق السيولة المرورية، وكذلك لرفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وشنت الإدارة حملة بمدينة 6 أكتوبر والتى أسفرت عن ضبط 455 مخالفة مرورية متنوعة لرخص بدون قيادة وانتظار خاطئ وكلابش، كما تم ضبط 180 مخالفة نموذج 125، وتم حجز 11 توك توك يسير بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية على كل الميادين لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بتعاليم وقواعد المرور.

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مصر 365