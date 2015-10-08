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القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو جرامات بانجو بالمنيا

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القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو جرامات بانجو بالمنيا القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو جرامات بانجو بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عاطل بحوزته 10 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر قبل بيعها لعملائه.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز أبوقرقاص يفيد القبض على "إسلام.ا.ع"، 22 سنة، عاطل من دائرة المركز، وبحوزته 4 لفافات ورقية كبيرة الحجم، وتحوى كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلوجرامات بقصد الاتجار ومبلغ مالى 1655 جنيهًا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6991 لسنة 2015 إدارى مركز أبوقرقاص.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا أيضًا من ضبط "هشام.ف"، 44 سنة عامل زراعى من ملوى وبحوزته 4 لفافات ورقية كبيرة الحجم تحوى كمية من نبات البانجو المخدر تزن 300 جرام بقصد الاتجار، وتحرر عنها المحضر رقم 6735 لسنة 2015 إدارى مركز ملوى.

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