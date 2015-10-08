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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد بالمنيا

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد بالمنيا القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على متهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المهمات الخاصة بالسكة الحديد.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط مفادها، قيام كل من (شقرانى ع م 40 سنةعامل، وحمادة ع ا 26 سنة عامل، وصابر س هارب بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات أجزاء خاصة بشريط السكة الحديد بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تشكل فريق بحث جنائى بقيادة المقدم محمود الجيار رئيس مباحث المركز، تم ضبط المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 7قطع حديد فلانشات وعدد48 مسمار حديدى خاص بالسكة الحديد وبعض الأداوات المستخدمة، وقيام المتهم الثالث بالهرب قفزا فى ترعة الإبراهيمية حال ضبطه وتبين حدوث إصابة الثانى بالقدم اليمنى أثناء مطاردته.

بمواجهة المتهمات بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة على مدار أسبوع، وأضافا بقيامهما بالتصرف وبيعها للمدعو حسانين ح م 55سنة تاجر خردة تم ضبطه وبارشاده تم ضبط 135 قطعة حديد فلانشات و105مسامير حديدية خاصة بالسكة الحديد بمخزن خردة خاصته، تم التحفظ على المضبوطات وجارى ضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 30003جنح مركز سمالوط.
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