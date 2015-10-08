ضبط مهندس بسوهاج تقاضى رشوة مالية عن 9385 مخالفة لقرارات إزالة

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم من إلقاء القبض على مهندس بحى غرب سوهاج لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين المترددين على الإدارة محل عمله نظير قيامه بالإخلال بأعمال وظيفته العمومية أثناء عمله السابق بمركز ومدينة المنشاة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد ورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام مهندس بالإدارة الهندسية بحى غرب بتقاضى رشوة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد حسام حامد رئيس قسم والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم وتبين من التحريات قيام المهندس ع.ى.س 39 عاما مهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة سابقا وحاليا مهندس بحى غرب سوهاج بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين المترددين على الإدارة محل عمله نظير قيامه بالإخلال بأعمال وظيفته العمومية.

وتوصلت التحريات إلى قيام المذكور بتقاضى مبالغ ماليه على سبيل الرشوة من عدد 9385 مخالفا بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة محل عمله نظير التغاضى عن تحرير محاضر مخالفات تفيد عدم تنفيذهم لقرارات إزالة لأعمال مبانى أقاموها "بدون ترخيص" على نحو مخالف للقانون بدائرة مركز المنشاة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2014 مما ترتب عليه ضياع أموال طائلة على الخزانة العامة للدولة.

أضافت التحريات تقاضى المذكور مبالغ مالية من بعض المواطنين أصحاب المحلات التجارية بمدينة المنشاة نظير عدم تحرير مخالفات لهم بشان قيامهم بإنشاء إعلانات وتندات وبروزات غير مرخصة وإشغالهم للطريق العام بدائرة محل عمله وقيام المذكور بتقاضى مبالغ ماليه من المواطن ا.ع لإصدار ترخيص المبانى على نحو مخالف للقانون بدون علم رؤسائه وبدون اعتماد الترخيص المذكور وقيامه بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين "م.ا" و"ش.م" للامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهما لبنائهما عقار بدون ترخيص مكون من 5 طوابق بالعنوان المذكور وقيامه عقب ذلك باستخراج الترخيص لهما بصورة وهميه على غير الحقيقة عن طريق التزوير بالمستندات الرسمية حال كون أعمال البناء الصادر الترخيص بشأنها قائمة بالفعل وذلك مقابل مبلغ مالى تقاضاه منهما وكذا قيام المذكور بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطن م.ص نظير استخراج رخصة الهدم ورخصة البناء بمنزل خاص بالمواطن المذكور بالعنوان المشار إليه على نحو مخالف للقانون بدون مستندات ملكية وعدم استيفاء الرخصتين باعتمادهما بتوقيعات رؤسائه وعدم مهرها بخاتم شعار الجمهورية لتفادى عرضها.

وكذا قيامه بتقاضى مبالغ ماليه على سبيل الرشوة من المقاول م.ى القائم على تنفيذ عملية تطهير خزانات صرف العمارات السكنية بشارع عبد المنعم رياض بندر المنشاة لصالح مجلس مدينة المنشاة وذلك نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لعدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية بالتعاقد الخاص بالعملية المشار إليها واستلام موقع العملية بعد المدة المقررة بخمسة أشهر والتغاضى عن ارتكاب المقاول لبعض المخالفات الفنية بالعملية المذكورة أمكن الحصول على كافة الأوراق والمستندات المؤكدة للتحريات من الجهات الرسمية تم ضبط المتهم المذكور تحرر عن ذلك المحضر رقم 4870 إدارى مركز المنشاة لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.