إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، برئاسة الرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز من السيطرة على مشاجرة وقعت بناحية المحاسنة دائرة المركز بين طرفين، نتج عنها إصابة 5، كما حدث إطلاق نار فى المشاجرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وإصابة 5 تم نقلهم لمستشفى جرجا العام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها العميد محمد على رئيس فرع الأمن العام والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل الفرع والرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز، أن المشاجرة بين طرف أول أ م ع 30 عاما عامل مصاباً "بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج"، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى وأ م م 61 عاما عامل مصاباً " بكدمة وسحجات بالركبة والكتف الأيسر " و م ج ع 28 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة مصاباً " بكدمة وتورم بالساق اليمنى" و ع م م 22 عاما عامل مصاباً " بخدوش سطحية بالزراع الأيمن " وع م ع 28 عاما حاصل على دبلوم ثانوى صناعى مصاباً " بخدوش بالوجه وكدمات بالظهر وجرح قطعى بالقدم اليسرى ".

وبين طرف ثانى أ ع أ ، م ع أ ، ع ع م ، م ع أ ، ع ع م ، م ع أ ، ع ع أ ، ع ع أ ، أ ع أ الطرفان سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم وبمواجهة المتهمين من الأول حتى الرابع من الطرف الثانى، أنكروا ما نسب إليه عثر بمكان الواقعة على عدد "12" ظرف فارغ، تم التحفظ عليها كلفـت إدارة البحـث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقى المتهمين والسلاح المستخدم تحرر عن ذلك المحضر رقم 11831 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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