أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ربة منزل تتهم 6 أشخاص بإحراق منزلها بالمراغة سوهاج بسبب خلافات بينهم

Google+ Print
ربة منزل تتهم 6 أشخاص بإحراق منزلها بالمراغة سوهاج بسبب خلافات بينهم ربة منزل تتهم 6 أشخاص بإحراق منزلها بالمراغة سوهاج بسبب خلافات بينهم
اتهمت ربة منزل 6 أشخاص بإشعال النيران بمنزلها، بسبب وجود خلافات عائلية بينهم بناحية قرية الحريدية دائرة مركز المراغة بسوهاج، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ونتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية والملابس والأبواب والنوافذ.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد باحتراق منزل واتهام مالكته لعدد من الأشخاص بارتكاب الواقعة .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة والنقيبان أحمد مصطفى المشنب وأمير الحويج معاونى المباحث بنشوب الحريق بمنزل ملك ك ع ع أ ن 29 عاما ربة منزل لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض المنقولات المنزلية والملابس والأبواب والنوافذ.

وبسؤال مالكة المنزل أيدت ما جاء بالفحص، واتهمت 6 أشخاص يقيمون بذات الناحية بإشعال النيران بسبب وجود خلافات عائلية بينهم وبمواجهة المشكو فـى حقهم من الأول حتى الثالث، أنكروا ما نسب إليهم أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة واستدعاء باقى المشكو فـى حقهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4412 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المشكو فـى حقهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365