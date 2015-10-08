ربة منزل تتهم 6 أشخاص بإحراق منزلها بالمراغة سوهاج بسبب خلافات بينهم

اتهمت ربة منزل 6 أشخاص بإشعال النيران بمنزلها، بسبب وجود خلافات عائلية بينهم بناحية قرية الحريدية دائرة مركز المراغة بسوهاج، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ونتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية والملابس والأبواب والنوافذ.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد باحتراق منزل واتهام مالكته لعدد من الأشخاص بارتكاب الواقعة .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة والنقيبان أحمد مصطفى المشنب وأمير الحويج معاونى المباحث بنشوب الحريق بمنزل ملك ك ع ع أ ن 29 عاما ربة منزل لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض المنقولات المنزلية والملابس والأبواب والنوافذ.

وبسؤال مالكة المنزل أيدت ما جاء بالفحص، واتهمت 6 أشخاص يقيمون بذات الناحية بإشعال النيران بسبب وجود خلافات عائلية بينهم وبمواجهة المشكو فـى حقهم من الأول حتى الثالث، أنكروا ما نسب إليهم أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة واستدعاء باقى المشكو فـى حقهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4412 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المشكو فـى حقهم.