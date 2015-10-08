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"التموين": التعاقد على لحوم سودانية لتوفير احتياجات المواطنين لعام 2016

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"التموين": التعاقد على لحوم سودانية لتوفير احتياجات المواطنين لعام 2016 "التموين": التعاقد على لحوم سودانية لتوفير احتياجات المواطنين لعام 2016
أكد صبحى طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، أنه سيتم التعاقد على شراء كميات من اللحوم السودانية خلال الأيام المقبلة لتوفيرها للمواطنين للعام المقبل، خاصة وأن كميات اللحوم السودانية الموجده حاليا تكفى حتى آخر العام الحالى.

وأضاف صبحى طاحون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توفير اللحوم بكميات كبيرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، إضافة إلى توفير اللحوم البلدية لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية يقومون بالعمل على توفير المنتجات أول بأول.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أنه تم التعاقد خلال الفترة الماضية على شراء 105 آلاف رأس ماشية من السودان ويتم طرحها للمواطنين فى المجمعات ومنافذ التوزيع.


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