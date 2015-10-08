اليوم.. "الوفد" يعقد مؤتمرا للإعلان عن برنامجه الانتخابى بحضور "البدوى"

يعقد مصطفى جعفر سالمان، القيادى بحزب الوفد، ومرشح الحزب بالوراق وأوسيم مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، لعرض البرنامج الانتخابى لحزب الوفد، بحضور عدد كبير من قيادات ومرشحى الحزب.

يحضر المؤتمر كل من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، وبهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.

موضوعات متعلقة..

>"إذا حضرت الانتخابات تفككت الأحزاب"..انقسامات قبل المرحلة الأولى للانتخابات..استقالة "النحاس" تلحق "الحركة الوطنية"بـ"الوفد" و"الدستور"..انسحاب أكمل قرطام من "فى حب مصر"..وخبير: النظام الانتخابى السبب