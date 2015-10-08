اليوم.. "الوفد" يعقد مؤتمرا للإعلان عن برنامجه الانتخابى بحضور "البدوى"

يعقد مصطفى جعفر سالمان، القيادى بحزب الوفد، ومرشح الحزب بالوراق وأوسيم مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، لعرض البرنامج الانتخابى لحزب الوفد، بحضور عدد كبير من قيادات ومرشحى الحزب.إعلان - Ads إعلان - Ads
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يحضر المؤتمر كل من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، وبهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.
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