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اليوم.. "الوفد" يعقد مؤتمرا للإعلان عن برنامجه الانتخابى بحضور "البدوى"

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اليوم.. "الوفد" يعقد مؤتمرا للإعلان عن برنامجه الانتخابى بحضور "البدوى" اليوم.. "الوفد" يعقد مؤتمرا للإعلان عن برنامجه الانتخابى بحضور "البدوى"
يعقد مصطفى جعفر سالمان، القيادى بحزب الوفد، ومرشح الحزب بالوراق وأوسيم مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، لعرض البرنامج الانتخابى لحزب الوفد، بحضور عدد كبير من قيادات ومرشحى الحزب.

يحضر المؤتمر كل من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، وبهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.

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