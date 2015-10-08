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"الزراعة" تستعد بـ1070 معدة زراعية للمشاركة فى استصلاح 1.5 مليون فدان

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"الزراعة" تستعد بـ1070 معدة زراعية للمشاركة فى استصلاح 1.5 مليون فدان "الزراعة" تستعد بـ1070 معدة زراعية للمشاركة فى استصلاح 1.5 مليون فدان
كشف تقرير جهاز تحسن الأراضى التابع لوزارة الزراعة، عن مشاركة الجهاز فى استصلاح الـ1.5 مليون فدان الأولى ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان لزيادة الرقعة الزراعية، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، عن طريق معدات زراعية حديثة، منها 690 جرارا مختلف الماركات منهم 150 جرارا حديثا والبعض فى حالة جيدة والبعض الآخر يحتاج لصيانة، بالإضافة إلى 305 حفارات و45 لودرا و19 لودر ماركة هيونداى وماركات أخرى، وبصدد شراء 20 جرارا للمساهمة فى مشاركة المشروع .

وأكد المهندس عصام عبد الله عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بجهاز تحسن الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعدات الزراعية الحديثة بالجهاز والتى تشمل:"لوادر، وبلدوزرات، وكساحات، وجرارات، وحفارات وقلابات وسيارات نقل"، مستعدة بالكامل للمشاركة فى مشروع استصلاح مليون و500 فدان، والاستفادة من إمكانيات الجهاز فى أعمال الاستصلاح والتسوية وإنشاء الترع والمصارف وتقديم الدراسات من خلال قطاع الدراسات والبحوث ضمن الأعمال التى تقوم بها الدولة التى تشمل البنية القومية للمشروع.


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