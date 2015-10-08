بالصور.. محافظة أسوان تختتم احتفالات نصر أكتوبر بحفل فنى بقصر الثقافة

اختتمت محافظة أسوان، مساء الأربعاء، احتفالاتها بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحفل فنى بقصر ثقافة أسوان، فى حفل حضره اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، واللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، والمهندس محمد مصطفى السكرتير العام، ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، وممثلين وقيادات المحافظة.

وشهد الحفل، فقرات فنية موسيقية لفرقة الأقصر، وأيضا فرقة أسوان للموسيقى العربية، وعدد من الأغانى الوطنية، بجانب عروض لفرق الفنون الشعبية.

وأكد محافظ أسوان، أن انتصارات أكتوبر تعتبر بمثابة رسالة للسلام الاجتماعى وتجسيدا حيا للولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم، مشيرا إلى أن الالتحام بين الشعب والجيش والشرطة هو أعظم ما عاشته مصر خلال فترة حرب أكتوبر ليتحقق به معجزة خالدة فى تاريخ مصر الحديث.



>