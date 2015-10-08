أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مؤتمر لمحاربة الإرهاب والتطرف والفساد بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ 12 أكتوبر

Google+ Print
مؤتمر لمحاربة الإرهاب والتطرف والفساد بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ 12 أكتوبر مؤتمر لمحاربة الإرهاب والتطرف والفساد بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ 12 أكتوبر
تنظم حملة شباب ضد الإرهاب والتطرف والفساد المؤتمر الأول بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، تحت عنوان "مواجهة الفكر التطرفى والفساد" يوم الاثنين 12 أكتوبر الحالى، تحت إشراف الدكتور عامر الجرحى عميد فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، بحضور عدد من الائتلافات الشبابية وعدد من مشايخ الأزهر والطلاب.

قال محمد فرغلى "منسق عام الحملة" الطالب بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر سيتناول عددًا من المحاور منها الإرهاب والتطرف والفساد وكيفيه مواجهته، وتحصين الشباب من الانسياق وراء الشائعات والجماعات المتطرفة، ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب والتطرف وتجديد الخطاب الدينى، وخطورة البرلمان القادم والاهتمام بالمشاركة وكيفية اختيار البرلمانى الصالح، وسبل القضاء على اليأس والفشل .

أضاف محمد الملا المنسق العام للحملة، أن الهدف من المؤتمر مشاركة الشباب والطلاب لمحاربة التطرف والإرهاب من خلال التوعية وتدريب الشباب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتكوين ائتلافات بالجامعات وبالنوادى لمواجهة الفكر التطرفى.

وقال الملا، لدينا الآليات لتمكين الشباب فى المحليات من خلال عمل قائمة موحدة على مستوى ، بالتعاون والمشاركة مع عدد من الائتلافات، لخوض انتخابات المحليات، ليكون لنا دور فى المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport