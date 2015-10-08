مؤتمر لمحاربة الإرهاب والتطرف والفساد بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ 12 أكتوبر

تنظم حملة شباب ضد الإرهاب والتطرف والفساد المؤتمر الأول بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، تحت عنوان "مواجهة الفكر التطرفى والفساد" يوم الاثنين 12 أكتوبر الحالى، تحت إشراف الدكتور عامر الجرحى عميد فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، بحضور عدد من الائتلافات الشبابية وعدد من مشايخ الأزهر والطلاب.

قال محمد فرغلى "منسق عام الحملة" الطالب بفرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر سيتناول عددًا من المحاور منها الإرهاب والتطرف والفساد وكيفيه مواجهته، وتحصين الشباب من الانسياق وراء الشائعات والجماعات المتطرفة، ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب والتطرف وتجديد الخطاب الدينى، وخطورة البرلمان القادم والاهتمام بالمشاركة وكيفية اختيار البرلمانى الصالح، وسبل القضاء على اليأس والفشل .

أضاف محمد الملا المنسق العام للحملة، أن الهدف من المؤتمر مشاركة الشباب والطلاب لمحاربة التطرف والإرهاب من خلال التوعية وتدريب الشباب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتكوين ائتلافات بالجامعات وبالنوادى لمواجهة الفكر التطرفى.

وقال الملا، لدينا الآليات لتمكين الشباب فى المحليات من خلال عمل قائمة موحدة على مستوى مصر، بالتعاون والمشاركة مع عدد من الائتلافات، لخوض انتخابات المحليات، ليكون لنا دور فى المجتمع.