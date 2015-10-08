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بالفيديو والصور.. استقرار حالة مرشح برلمانى بعد التعدى عليه بكفر الشيخ

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استقرت حالة نشأت علوانى "صحفى" المرشح البرلمانى بالدائرة الثامنة "مطوبس فوه" الذى تعرض للتعدى من قبل شقيقين أثناء تواجده فى جولة انتخابية بمدينة مطوبس لخلافات شخصية بينهم كانت قد تودى بحياته.

وتم نقل المرشح البرلمانى من مستشفى مطوبس المركزى للعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام تحت ملاحظة مستمرة من قبل الدكتور زيدان المنشاوى مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام ومتابعة من الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ وطارق عامر المتحدث الإعلامى باسم مديرية الصحة بكفر الشيخ.

وكان العلوانى قد تعرض للتعدى من قبل "سعد.ا" 63 سنة وشقيقه محمد بآلة حادة لوجود خلافات بينهم وتربصوا للمرشح البرلمانى أثناء تواجده بجولة انتخابية بمدينة مطوبس وانهالا عليه بعصا وآلة حديدية محدثين إصابات فى الظهر والرأس وتركوه غارقاً فى دمائه وكان برفقه نجله وأحد أنصاره وتم نقله لمستشفى مطوبس المركزى وحرر شقيقه محمد علوانى بوزارة الشباب والرياضة محضراً حمل رقم 19058 جنح مركز شرطة مطوبس وألقت مباحث مطوبس على المتهم الأول "سعد.أ" وبعرضه على النيابة قررت حبسه أربعة أيام وسرعة ضبط شقيقه الهارب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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