اللجان الانتخابية بالوادى الجديد تنهى استعدادها لاستقبال 156 ألف ناخب

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن الجهاز التنفيذى بالمحافظة قد انتهى من كل الاستعدادات لبدء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 18 أكتوبر الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى، حيث سجلت كشوف الناخبين المسجلين فى الكشوف الانتخابية بالمحافظة 156454 ناخبا وناخبة تستقبلهم 90 لجنة فرعية وصندوق انتخابى59 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف عشماوى، أن المحافظة تضم لجنتان عامتان قضائيتان للإشراف على الانتخابات بالمحافظة الأولى تشمل مركزى الخارجة وباريس ومقرها قاعة على حريف فى مدينة الخارجة، والثانية تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط ومقرها قاعة الدكتور سيد سيف فى الداخلة.