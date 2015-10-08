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للرجال.. اعرف الفرق بين قذف السائل المنوى والإفرازات العادية

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للرجال.. اعرف الفرق بين قذف السائل المنوى والإفرازات العادية للرجال.. اعرف الفرق بين قذف السائل المنوى والإفرازات العادية
من المشاكل التى يتعرض لها العديد من الرجال، هى عدم قدرتهم على التفرقة بين السائل المنوى والإفرازات الأخرى التى يتعرضون لها على مدار اليوم، وهو ما أرسل قارئ يسأل بشأنه، ويقول إنه يلاحظ خروج إفرازات تشبه المنى من عضوه الذكرى عند تعرضه لمواقف الإثارة، ويسأل هل يعد ذلك السائل قذفا؟

يجيب عن سؤاله الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الإفرازات التى تخرج من الرجل بعد تعرضه للإثارة الجنسية وبين تلك التى تخرج أثناء العلاقة الجنسية الكاملة.

فالسائل الذى ينزل أثناء الإثارة يعرف بالمزى، ويظهر دون أن يرتبط الأمر بالنشوة الجنسية، وقذف للسائل المنوى يصحبه انقباضات فى العضلات، أو ما يعرف بالنشوة الجنسية، أما المزى فلا يصاحبه هذا الشعور.

يوضح حامد أن نزول المزى أمرا طبيعيا، حيث تفرزه الغدد الموجودة فى مجرى البول ليكون مجرى البول قلوى بدلاً من أن يكون حمضى، وذلك من أجل الحفاظ على حياة الحيوانات المنوية إذا حدث قذف طبيعى، وهذا المزى لا ضرر منه إطلاقاً.

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مصر 365