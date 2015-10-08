شذى حسون تهدد جو رعد باللجوء إلى القانون

هدّدت الفنانة شذى حسون الفنان جو رعد، من خلال حسابها على موقع "تويتر"، بأنها ستلجأ إلى القانون قريباً، بسبب الهجوم الذي يشنحه جو عليها في الفترة الأخيرة.

وقالت شذى إنها لن ترد على الكلام الذي سمعته، معتبرةً أن هذا يقلل من مستواها، وأشارت إلى أنها سترد عليه بالطرق المناسبة.

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فجاء في تغريدة شذى: "أصدقائي وأعزائي الصحافيين اسمحولي إذا ما برد بس أكيد ما اقدر إنزل نفسي لهالمستوى الدوني جداً والأفلام الهندية وأغلبكم موافقني الرأي".

وتابعت: "على قولة أحدهم إذا حاب تنشهر فاشتمت شذاوي وهذا هو الحال ههه. بس طبعاً شذاوي ما ساكتة وقريباً سيتم الرد بالطرق المناسبة".

وختمت قائلة: "بس اللي ضحكني الصور اللي يتنبعت للصحافة. كلشي مرتب للبروبغندا ههه .بس أنا قلتها مرة دمي مر والانتقام بيكون عسير جداً وفي عقر الدار و بالقانون! هذا ردي أحبكم".

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وكانت شذى قد حذّرت في تغريدة سابقة، قاصدة جو، كل من يشك في حبها للبنان، وقالت إن ما يجمعها بلبنان هو قصة عشق، مؤكدة أنها ستتصدى لكل من يحاول الاصطياد في الماء العكرة، إذ جاءت هذه التغريدة رداً على جو، الذي أشار إلى أن شذى لم تحترم لبنان البلد الذي صنعها وكان سبب انطلقاتها إلى عالم الشهرة.

فجاء في تغريدتها: "لبنان وانا قصة عشق لا يعلمها احد و قصة حب لا تنتهي..واللي يحاول يصطاد في الماي العكرة فمشكلته هو و انا قد هالمكائد و قدود و لا تهز شعرة مني".

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