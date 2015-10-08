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صور أنجلينا ميركل بالـ "حجاب" تحدث ضجة عالمية

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الأربعاء 07-10-2015 23:26

عرضت قناة ألمانيا التلفزيونية الأولى ARD صورة مركبة للمستشارة الألمانية Angela Merkel وهي ترتدي الحجاب وعباءة سوداء، أمام مبنى Reichstag، الذي تنعقد فيه جلسات البرلمان، وفوقه مآذن.

هذه الصورة عرضت خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي Rainald Becker، ضمن حلقة خاصة عن اللاجئين القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان والبلاد الإسلامية الأخرى.

ووفقاً لصحيفة Daily Telegraph البريطانية، فإن نشر صورة Angela بالحجاب الإسلامي هو ضمن سلسلة الإنتقادات التي طالتها بعد دفاعها بإصرار عن الحق الأساسي في اللجوء مستشهدة بالقانون الألماني الأساسي.

وفي هذا الإطار، رأى الكثير من منتقدي Merkel أنه من الضروري إيجاد حل جذري للحد من تدفق اللاجئين، لأنه من غير المعقول أن تستمر ألمانيا قي استقبال أعداد لا متناهية من اللاجئين، حسب ما قالوا.

وأمام هذه الصورة المثيرة للجدل، تساءل Rainald مقدم البرنامج: "هل حقاً نحن قادرون على النجاح في ذلك، أم أن الإنهاك قد أصابنا؟".

يشار إلى أن صورة Angela Merkel، أقوى إمرأة للعام 2015،  أحدثت خضة على مواقع التواصل الإجتماعي كافة، وإختلفت الآراء حولها، فالبعض إعتبر أن المستشارة التي بكت أحوال اللاجئين تتعامل مع القضية بشكل إنساني ولا يجوز إنتقادها، بينما إعتبر البعض الآخر أن تعاملها مع أزمة اللاجئين قد يساهم في نشر الفكر الإسلامي في ألمانيا.

 

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