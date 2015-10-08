عبادي الجوهر يغني لنادي "الأهلي" بمشاركة اللاعبين

بمناسبة تدشين قناة "الملكي" للنادي الأهلي، انتهى الفنان عبادي الجوهر من تسجيل أغنيته الجديدة "جدة كذا أهلي وبحر"، كلمات الشاعر وسيم باسعد وألحان علي عويس وتوزيع موسيقي مدحت خميس وإنتاج مؤسسة "كواليس" للإنتاج الفني.

وبمشاركة عدد من لاعبي فريق "الأهلي"، ورابطة النادي الأهلي بقيادة الفنان بدر تركستاني، الذي يشارك الغناء مع الفنان عبادي الجوهر في نهاية الأغنية، كفكرة جديدة، تّم تصوير أمس الفيديو كليب في النادي "الأهلي". أما اللاعبون المشاركون في الكليب هم: عمر السومه، ووليد باخشوين، وعلي الزبيدي، وأمير كردي، ومحمد شليه، وكامل الموسى، وياسر المسيليم، ووتيسير الجاسم.

وقد صادف وصول الفنان عبادي الجوهر و"سيدتي نت" في نفس الوقت، وما أن غادر عبادي سيارته حتى بادرنا بالسؤال قائلاً باللهجة العامية : "أنت إتحادي وش جايبك نادي الأهلي؟"، ثم التفت إلى وسيم باسعد وهو يضيحك قائلاً له: "وسيم. هذا جاسوس إتحادي كيف سمحتوا له دخول النادي؟"، فردّ عليه وسيم قائلاً: "صحيح وحيد جميل إتحادي غير متعصب، لكنه هنا يمثّل "سيدتي" وهي غير عنصرية، ولا فرق عنها بين نادٍ وآخر".

وعندما تحدّث أحد الحضور متسائلاً إن كان من الجائز دخول مشجع إتحادي إلى نادي الأهلي، ردّ عليه عبادي قائلاً: "أين المشكلة؟!. قد يكون حضر ليستمع لي وأنا أغني للأهلي. أيضاً، معروف عنّي أنني أهلاوي، لكن معظم أصدقائي المقربين يشجعون الإتحاد. لا يجب أن يصل التعصّب الرياضي إلى ما هو حاصل. أنا كنت أداعب أبو جميل (يقصد كاتب السطور)، و"سيدتي" تدخل أي مكان تريده بالترحيب والتقدير".

وهنا طلب الشاعر وسيم باسعد من الفنان عبادي الجوهر التوجّه لأرض الملعب للتصوير، وبعد مصافحته اللاعبين في فريق الأهلي والمشاركين معه في التصوير، أعطى المخرج فيصل يماني إشارة بدء التصوير لرابطة المشجعين للهتاف والترحيب المعتاد.

ومن المواقف التي حصلت، هي تدخّل شخص يعمل في قسم العلاقات العامة التابع للنادي، ليمنع الإعلاميين والمصوّرين من الدخول إلى أرض الملعب، طالباً منهم التصوير والمتابعة من المنصة، في وقت سمح لمصور النادي الخاص بالدخول، وعندما تحدّث معه الشاعر وسيم باسعد طالباً منه السماح للإعلاميين وخصوصاً "سيدتي نت" بالدخول، رفض ذلك، فوقعت مشادة كلامية بينهما، حسمتها "سيدتي نت" بالطلب من وسيم إنهاء النقاش معه.

من جهة أخرى، طلبنا من وسيم باسعد أن يخص "سيدتي نت" بكلمات الأغنية الرياضية التي تقول:

حيّوا مع الراقي

وصل والكل يهتف به

هذا الأهلاوي لا لعب

يا حلو كل لعبه

طول العمر طول الدهر

جدة كذا أهلي وبحر

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إذا بغى شيء صعب

يجيبه بطوله

واللي يبي يفوز عليه

يتعب ولا يطوله

طول العمر طول الدهر

جدة كذا أهلي وبحر

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الأهلي من يومه بطل

تاريخه يشفع له

سفير الوطن طول العمر

وجده تشهد له

طول العمر طول الدهر

جدة كذا أهلي وبحر

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