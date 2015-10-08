حبس حداد وسرعة ضبط عاطل وسائق اغتصبوا ربة منزل ببنها

أمرت نيابة قسم أول بنها بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "حداد" أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار "سائق" و"عاطل"، لاتهامهم باغتصاب ربة منزل داخل منزل بمدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى بنها الجامعى بوصول "ن.ع"، 40 سنة ربة منزل "مطلقة" فى حالة إعياء شديد إدعاء تعدى جنسى، وبسؤالها اتهمت كل من "ع.م "، وشهرته "الفناجيلى"، 34 سنة، عاطل، و"ى.س"، 26 سنة، سائق، و"م.ع"، 25 سنة، حداد باحتجازها بمنزل الأخير، والتعدى عليها جنسياً رغماً عنها.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المبلغة تجمعها علاقة غير شرعية بالمتهم الأول، وحضرت برفقته والمتهم الثانى لمسكنه، وطلبوا استخدام منزله لمعاشرتها جميعاً جنسياً بموافقتها، وتناوبوا الثلاثة معاشرتها جنسيًا وعقب مغادرتها وشعورها بحالة إعياء ذهبت للمستشفى وادعت ذلك.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3640 إدارى قسم أول بنها لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.