حجز المتهمين بمحاولة قتل محام لاكتشافه فساد بشركتهم فى الخانكة

أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة برئاسة محمود سعيد رئيس النيابة بحجز كل من "خضر.أ.أ" 50 سنة مدير شركة و"خالد.س.م" 47 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة و"محمد.س.م" 38 سنة عضو بمجلس إدارة الشركة على ذمة التحريات، وسرعة ضبط وإحضار " شريف س م " لاتهامهم بإطلاق الرصاص على محام بسبب اكتشافه فسادا ماليا بالشركة وإبلاغ الجهات المسئولة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد تلقيه بلاغا من "وائل ع م " 47 سنة محامى حر بأنه أثناء تواجده بمقهى أحمد عربى بناحية سرياقوس بصحبة "أحمد ص" 35 سنة محامى حر"، ورد اتصال هاتفى للثانى قام على إثره بالتوجه لطريق "سرياقوس- أبو زعبل" البطئ، وعقب ذلك تناهى لمسامعه صوت طلقات نارية، حيث تبين له إصابة " أحمد ص " فقام بنقله بسيارته الخاصه لمستشفى عين شمس التخصصى .

وأضاف أن المجنى عليه أخبره في الطريق للمستشفى أن مرتكبى الواقعة المتهمين الأربعة بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث إن المجنى عليه كان يعمل محامى الشركة، واكتشف فسادا ماليا داخل الشركة بشأن تخزين القمح وتعاملات الشركة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقام بإبلاغ الجهات المختصة وتناولته وسائل الإعلام.

بسؤال شقيق المجنى عليه "إسلام ص "23سنة حاصل على دبلوم صنايع أيد ذلك، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين (عدا الرابع)، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم.

>وأضاف الأول بقيام المجنى عليه باختلاس أوراق ومستندات وإجراء تحويلات بنكية من الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه والمحرر عنه المحضر رقم 20201 جنح المركز لسنة 2015.

تحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 21154 لسنة 2015 جنح مركز الخانكة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.