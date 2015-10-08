بعد إلغاء لقاء السنغال - اتحاد الكرة: لم ننتبه للوائح الفيفا في هذه النقطة

قال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب المصري في الإمارات إنه لم ينتبه للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص مباراة مصر والسنغال التي تم إلغائها واحتسابها مباراة دولية.

وكان مقررا أن تلعب مصر مع السنغال يوم الخميس لكن تم إلغائها بسبب حضور الفريق المنافس بالمنتخب الأوليمبي وليس الأول.

وأضاف حسن فريد عبر قناة TEN يوم الأربعاء "للأسف لم ننتبه للوائح الاتحاد الدولي بخصوص ضرورة أن تقام المباراتين وبينهما خمسة أيام لأن الرحلة تخطت 5 ساعات وفقا للفيفا".

وتابع "المباراة تمت إلغائها ولن نخوضها وننتظر الحصول على الشرط الجزائي 100 ألف دولار".

وتنص لوائح الفيفا حول احتساب المباراة ضمن الأجندة الدولية أن تلعب بعد خمسة أيام إن كانت مدة السفر إلى دولة أخرى تزيد عن خمسة ساعات.