بعد استبعاده من تدريب الأهلي - جوزيه لـ في الجول - لا مشكلة .. شكرا يا أهلي

لا يرى مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري السابق للأهلي أي مشكلة في رفض قيادته للفريق مرة أخرى من قبل مجلس إدارة النادي الأحمر.

فقد أعلن طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهلي يوم الأربعاء عقب انتهاء الاجتماع الحاسم لمصير المدير الفني الأجنبي رفض عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأحمر.

وتواصل FilGoal.com مع جوزيه عقب صدور القرار للتعليق عليه، وقال المدرب البرتغالي باقتضاب: "لا مشكلة .. شكرا للأهلي".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 69 عاما "سأظل دائما أقول شكرا يا أهلي في كل الأحيان".

وقاد جوزيه فريق الأهلي لحصد 20 لقبا متنوعا ما بين دوري الأبطال والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري والإفريقي.

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