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' إلغاء مباراة السنغال فرصة لإنهاء الشحن بين لاعبي الأهلي والزمالك '

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' إلغاء مباراة السنغال فرصة لإنهاء الشحن بين لاعبي الأهلي والزمالك ' ' إلغاء مباراة السنغال فرصة لإنهاء الشحن بين لاعبي الأهلي والزمالك '

أكد حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة أن إلغاء المباراة الودية بين منتخب والسنغال لها بعض الإيجابيات.

وقال فريد إنه اجتمع مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، وأبلغه أن إلغاء ودية السنغال سيكون فرصة له لتنظيم معسكر مغلق للاعبين.

وأضاف عبر قناة "TEN": "كما أنها فرصة أيضًا للتخلص من حالة التعصب والشحن بين لاعبي الأهلي والزمالك".

واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة بأنها فرصة للاعبي قطبي الكرة المصرية بعد الصراع الطويل في بطولة الكونفدرالية.

وبذلك يتبقى لمنتخب مصر مباراة ودية وحيدة بالإمارات أمام منتخب زامبيا يوم 11 أكتوبر الجاري.

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