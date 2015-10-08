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محكمة الأسرة تقضى بتمكين زوج من رؤية ابنته بعد 6 سنوات من منعه

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محكمة الأسرة تقضى بتمكين زوج من رؤية ابنته بعد 6 سنوات من منعه محكمة الأسرة تقضى بتمكين زوج من رؤية ابنته بعد 6 سنوات من منعه
قضت محكمة الأسرة بالسماح لـ"عادل.ف" محاسب، برؤية ابنته البالغة من العمر 10 سنوات، بعد هروب طليقته "شريهان.ج" خارج البلاد طوال 6 سنوات، وامتناعها عن تمكينه من رؤيتها عن طريق السفارة المصرية فى ألمانيا.

وكان الزوج قد أقام دعوى بداية عام 2015 حملت رقم 2897 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وقال فيها "بعد خلافات زوجية بسبب امتناعى على الموافقة على سفر زوجتى للخارج، قامت زوجتى باللجوء للمحكمة والحصول على حكم الطلاق، وبعدها حاولت اتفق معها لتنظيم عيش ابنتى برفقتنا نحن الاثنين، ووافقت على ذلك نظير إعطائها كل حقوقها ومبلغ مالى وبعدها فوجئت باتصال تليفونى يقول لى بأن زوجتى قد تركت البلاد ولا أعرف ذهبت إلى أين".

وأكمل "وقفت أمام محاكم الأسرة والنيابات والمراكز الحقوقية لأجد حل لحرمانى من حقى فى ابنتى ولم أجد ردًا، وأخيرًا بعد بحث طال كثيرًا بواسطة مكتب متخصص علمت أنها تقيم فى ألمانيا، وعبر التواصل مع السفارة أقمت دعوى أخرى لتمكينى من رؤيتها أخيرًا، وحصولى على حقى الإنسانى والطبيعى".

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مصر 365