جنايات القاهرة تستكمل اليوم محاكمة المتهمين بـ"أحدث عنف حلوان"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، نظر محاكمة 16 متهمًا بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة حلوان، والتى تعود وقائعها إلى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم فى منطقة حلوان، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد.

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