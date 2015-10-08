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القبض على راكب قادم من لندن حاول تهريب مستحضرات تجميل بنصف مليون جنيه

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القبض على راكب قادم من لندن حاول تهريب مستحضرات تجميل بنصف مليون جنيه القبض على راكب قادم من لندن حاول تهريب مستحضرات تجميل بنصف مليون جنيه
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء الأربعاء محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المستوردة ومستحضرات التجميل بحوزة راكب مصرى قادم من بريطانيا بغرض الاتجار بها وبيعها فى السوق المصرية والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر جمركى، أن مأمورى الجمرك اشتبهوا فى الراكب "محمود.م.م" لسفره قبل أيام قليلة وعودته للبلاد مرة أخرى وبتفتيش حقائبه تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل، التى بلغ وزنها نحو 90 كيلو جراما، وقدرت القيمة المبدئية للمضبوطات بنحو 550 ألف جنيه.

وأمر عمر سعد مدير جمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك واتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365