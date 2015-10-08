وزير الآثار يزور كفر الشيخ السبت لمناقشة إكمال افتتاح متحف مهمل منذ 20عاما

يناقش الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ السبت المقبل، حلول استكمال متحف كفر الشيخ المهمل منذ 20 سنة وتدبير 8 ملايين جنيه لاستكمال المبنى، بالإضافة لبحث سبل الاستفادة من تلال وآثار فوه الأثرية.

يأتى ذلك خلال زيارة وزير الآثار لمحافظة كفر الشيخ السبت المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بآثار كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر، تعالت صيحات أهالى كفر الشيخ من فشل المسئولين فى وزارة الآثار إنهاء أعمال التشطيب وافتتاح متحف كفر الشيخ الأثرى، خاصة أن هناك 7 محافظين تعاقبوا على المحافظة دون حل لهذه المشكلة بداية من صبرى القاضى حتى الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ الحالى، وأنفق عليه أكثر من 50 مليون جنيه حتى اآان منذ ما يقرب من 20 عاما وهو مقام على مساحة 2000 متر مربع هدية من المحافظة لهيئة الآثار بدون مقابل.

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