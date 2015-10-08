بالصور.. قرعة علنية مسائية لسويقة الحامول بكفر الشيخ

أجريت مساء أمس القرعة العلنية على الأماكن الجديدة لسويقة الخضار بالحامول وامتدت للساعات الأولى من صباح اليوم تحت إشراف اللواء حمدى محمود حشاش رئيس مدينة ومركز الحامول، وبحضور النواب وعدد من العاملين بمجلس مدينة الحامول وجميع تجار الفاكهة والخضار بمدينة الحامول.

أكد اللواء حمدى محمود حشاش رئيس مدينة ومركز الحامول تم إجراء قرعة على الأماكن الجديدة لسويقة الخضار المقرر العمل بها ابتداء من الأحد المقبل، مشيراً إلى أنه لا هوادة فى تنفيذ القانون، وستتم إزالة التعديات من خلال حملة مكبرة يوم الأحد المقبل برئاسة اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن لإخلاء شوارع الحامول من الباعة ونقلهم بالمقر الجديد بأول شارع البحر.



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