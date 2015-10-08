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بالصور.. مدير أمن الشرقية يكرم ضابطا و6 أمناء شرطة لتفانيهم فى العمل

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كرم اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، ضابط شرطة و6 أفراد من خدمة تأمين مبنى مديرية الأمن وقسم ثان الزقازيق، داخل مكتبه الخاص لجهودهم وتفانيهم فى العمل.

والمكرمون هم: ملازم محمد عبد الغنى محمد العليمى وأمين شرطة عبد الله محمود الشافعى وأمين شرطة محمد حسن قطب وأمين شرطة عبد الباسط عبد الصمد إبراهيم وأمين شرطة إبراهيم محمد إبراهيم من أمن المديرية وأمين شرطة عمر سليمان على سليمان من قسم المفرقعات ومساعد شرطة يسرى السيد عزازى قسم ثان الزقازيق.

وذلك للجهود المبذولة وتفانيهم وأدائهم المتميز فى العمل فى الفترة السابقة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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