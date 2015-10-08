أهالى "أولاد صقر" يطالبون شيخ الأزهر بتخفيض رسوم التمهيدى الأزهرى بالشرقية

طالب أهالى "أولاد صقر" بالشرقية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتخفيض المصروفات المدرسية للتمهيدى الأزهرى، وإلزام جميع المعاهد الابتدائية بفتح فصول تمهيدى.

ويقول عبد الناصر الغوابى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية حمادة مركز أولاد صقر والمشرف على بناء مجمع المعاهد الأزهرية بالقرية إن الأهالى بعد أن قدموا أوراق أطفالهم بالصف الأول التمهيدى بالمعهد الأزهرى الابتدائى وتفاجأوا بزيادة رسوم المصروفات السنوية إلى 140 جنيها بدأوا فى التراجع وأقدموا على سحب أوراق أبنائهم وتقديمها بمدارس التربية والتعليم.

وأضاف محمد عبد الهادى ولى أمر، أن "أطفالنا يرغبون فى الالتحاق بمدارس التعليم العام لأنهم يقدمون لهم وجبات رمزية عبارة عن بسكوت وبعض الألبان ما يسر الأطفال ويرغبهم فى الذهاب للمدرسة".

بينما طالب عبد العظيم حسن مدرس بالأزهر بضرورة إعادة تقييم قيادات الأزهر من جديد بداية من وكلاء ومشايخ المعاهد وحتى وكلاء الوزارة واختيار قيادات جديدة على أسس جيدة، وحتى يكونوا قادرين على الإدارة وصنع القرار السليم الذى يخدم الصالح العام.

وحذر محمد عوض أحد خريجى الأزهر الشريف من وجود قيادات إخوانية بالأزهر، وما زالت تبث سمومها وتضلل القيادات وتجعلهم يتخذون قرارات من شأنها تهييج الرأى العام عليهم.

وطالب الجميع شيخ الأزهر بتخفيض قيمة الرسوم من 140 إلى 40 جنيها فقط أسوة بالتربية والتعليم وتوزيع هدايا رمزية على الأطفال بالتمهيدى لجذبهم لمؤسسة الأزهر الشريف، والتدقيق فى اختيار القيادات وإبعاد القيادات المتعاطفة مع الإخوان عن صنع القرار.