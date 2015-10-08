تفاصيل القبض على 3 من مأمورى الجمارك بالإسماعيلية لتورطهم فى تهريب أقمشة

استغل عدد من مأمورى الجمارك بميناء العين السخنة، والمنطقة الحرة بالإسماعيلية وظيفتهم للتربح وإهدار المال العام وتسببوا فى دخول ملابس إلى السوق المحلية والسوداء، دون أن يتم تحصيل الرسوم المقررة عليها، ما يعد إهدارا للمال العام وضرب الصناعة الوطنية، كما تسبب ذلك فى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة للدولة التى تقدر بملايين الجنيهات، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث ميناء الإسماعيلية من القبض على 3 من مأمورى الجمارك وهروب آخر لتورطهم فى تهريب أقمشة مستوردة ومواد كيماوية لبيعها فى السوق السوداء.

وكان اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قد تلقى إخطارا من اللواء هشام درويش مدير مباحث المحور تفيد بورود معلومات للمقدم وليد عبد السلام رئيس مباحث ميناء الإسماعيلية مفادها وجود تلاعب فى شحنة أقمشة والدفاتر الخاصة بها التابعة لمصنع "هندى" بالمنطقة الحرة العامة، وقيام مأمورى الجمارك بالمنطقة بالاتفاق على تهريبها، وهى عبارة عن "رولات أقمشة" إلى داخل البلاد.

وأكدت التحريات التى أجراها العميد عبد العزيز كامل رئيس مباحث محور قناة السويس تحت إشراف اللواء هشام درويش مدير المباحث إلى قيام مالك شركة ملابس جاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية بالاتفاق مع معاونى جمارك بميناء السخنة والمنطقة الحرة بالإسماعيلية على إهدار المال العام مستغلين صفتهم الوظيفية لتهريب مشمول طلب الإرسال رقم 35 لسنة 2015 والمفرج عنه بميناء العين السخنة بنظام جمركى تخزين بضائع بالمنطقة الحرة ومشمولها عبارة عن رولات قماش بوليستر.

وتبين من التحريات أن (م.ع) مالك شركة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية قد اتفق مع كل من (م.ص) معاون جمارك بميناء العين السخنة و(أ.إ.ا) معاون جمارك بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، و(ع.م.ص) معاون جمارك بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، على قيام الأول باستلام مشمول طلب الإرسال المذكور بميناء السخنة عبارة عن 1508 رول قماش بوليستر قيمتها 149 مليون جنيه مصرى وصادر لها إقرار واردات من المنطقة الحرة برقم 8421 بتاريخ 4/7/2015 ثم قيامه بإثبات بيانات على غير الحقيقة بتسليمه للمنطقة الحرة بالإسماعيلية ورقيا فقط دون دخول المشمول البضائع بمساعدة معاونى جمارك الإسماعيلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال ميناء الإسماعيلية.

وتمكنت مباحث الإدرة العامة لمحور قناة السويس من القبض على الثانى والرابع وجارى البحث عن المتهمين الآخرين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3952 لسنة 2015 إدارى مركز أبو صوير، وقررت النيابة العامة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.