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محامٍ محال للتأديب بقضية أنصار الشريعة: المحكمة كانت تفض أحراز ولا داعى لحضورى

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محامٍ محال للتأديب بقضية أنصار الشريعة: المحكمة كانت تفض أحراز ولا داعى لحضورى محامٍ محال للتأديب بقضية أنصار الشريعة: المحكمة كانت تفض أحراز ولا داعى لحضورى
أكد المحامى أحمد حلمى عضو هيئة الدفاع بقضية كتائب أنصار الشريعة، والمحال إلى المحكمة التأديبية بشأن تغيبه عن حضور جلسة أمس، أنه موكل للدفاع عن المتهم التاسع "أنس مالك" بالقضية، وحضر للدفاع عن المتهم بعد ترافع محامى آخر عنه وتركه للقضية، ولم يتم إثبات حضوره لرفض المحكمة.

وأشار "حلمى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن المحكمة كانت ستقوم بفض الأحراز بالجلسة، وأن الأحراز التى يتم فضها هى أحراز المتهم الأول، فليس من الداعى حضور جميع المحامين بالقضية، والمحكمة لم تبدأ بعد بفض أحراز موكله، ولم يأتِ دوره، وسأطلب بالإطلاع على محاضر الجلسات لإثبات حضورى.

وتابع "حلمى"، أن قرار الإحالة للمحكمة التأديبية يكون بإخطار المحكمة للنيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين، وتقوم النيابة بعدها باستدعاء المحامين لسماع أقوالهم والتحقيق بالواقعة، ومن ثمَّ يتم إحالتهم إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وليس من حق المحكمة أن تنتدب محاميًا للمتهم دون أذنه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى إحالة كل من المحامى على إسماعيل، والمحامى منتصر الزيات، وسعيد جميل محمد، وسعيد حسن، وأحمد عباس حلمى، للمحاكمة التأديبية لتخلفهم عن الحضور أو ما ينوب عنهم، كما قررت المحكمة ندب 10 محامين آخرين للدفاع عن المتهمين.

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مصر 365

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