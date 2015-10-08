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"الطيب" يلتقى ملك الأردن اليوم.. ويترأس اجتماعًا لمناقشة "انتهاكات الأقصى"

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"الطيب" يلتقى ملك الأردن اليوم.. ويترأس اجتماعًا لمناقشة "انتهاكات الأقصى" "الطيب" يلتقى ملك الأردن اليوم.. ويترأس اجتماعًا لمناقشة "انتهاكات الأقصى"
يلتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الملك عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش ترأسه اجتماع مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث آخر المستجدات على الساحة العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع ملف الانتهاكات الصهيونية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، إلى جانب عدد من القضايا العربية والإسلامية التى تم وضعها على جدول أعمال الاجتماع ويعمل المجلس على حلها.

يذكر أن مجلس حكماء المسلمين، قد تأسس فى يوليو من العام الماضى، بهدف تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطراب والاحتراب التى سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة فى الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصِّراع والانقسام .

ويضم المجلس الذى يترأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى عضويته مجموعة من علماء الأمة الإسلامية وخُبَرائها ووُجَهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة.

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مصر 365

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