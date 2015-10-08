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المصريين الأحرار: المشاركة بقوة فى الانتخابات رسالة للعالم بـ"صدق الدولة"

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المصريين الأحرار: المشاركة بقوة فى الانتخابات رسالة للعالم بـ"صدق الدولة" المصريين الأحرار: المشاركة بقوة فى الانتخابات رسالة للعالم بـ"صدق الدولة"
دعا أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، الشعب المصرى إلى الخروج ومشاركته فى الانتخابات البرلمانية، والتى من المنتظر أن تبدأ أولى مراحلها يومى 17 و18 من الشهر الحالى، مشيرًا إلى أن المشاركة ستكون رسالة قوية للعالم كله أن تمضى فى الطريق الصحيح لاستكمال مؤسسات الدولة بنزاهة وشفافية.

وأضاف أبو العلا، لــــ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق فى وعده بأن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل نهاية العام، وأنها ستكون نزيهة فى جو من الشفافية، مضيفًا: "ثقة الأحزاب فى الرئيس والدولة كبيرة، وبالتالى ستصدق فى إجراء انتخابات حرة والجزء المتبقى يكون من خلال مشاركة الشعب واختياره لمن يمثله".

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