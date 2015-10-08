رئيس شركة "مياه الجيزة": تشغيل محطة أكتوبر رسميا منتصف الشهر المقبل

أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة مياه أكتوبر يوم 20 أكتوبر الجارى.

وأضاف "حنفى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبى للمحطة والخطوط التى تم تنفيذها بالتوازى مع المحطة اعتبارا من يوم 20 أكتوبر وحتى يوم 11 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ تشغيل المحطة رسميا، وضخ المياه فى الشبكة منتصف الشهر المقبل.

وأشار رئيس شركة مياه الجيزة، إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من خط الـ100 ألف متر مكعب، والذى سيغذى شارع الهرم وفيصل وميدان الرماية بالتوازى مع انتهاء الأعمال بمحطة مياه أكتوبر، وسيتم ضخ المياه به رسميا مع التشغيل الرسمى للمحطة.

وأكد أنه بتشغيل محطة مياه أكتوبر وضخ المياه رسميا فى الخط الجديد، سيتم القضاء على أزمة نقص المياه بالكامل بمحافظة الجيزة خاصة شارعى الهرم وفيصل.

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