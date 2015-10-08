"الأعلى للجامعات" يجتمع اليوم لاعتماد موعد الانتخابات الطلابية

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، اجتماعا اليوم الخميس، بجامعة عين شمس؛ وذلك لاعتماد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية الذى وضعته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة، حيث أكدت مصادر أن الانتخابات ستنطلق فى النصف الثانى من الشهر الحالى.

ويعقد المجلس عقب اجتماع الورشة الأولى لمناقشة قانون التعليم العالى التى تنطلق بمشاركة جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والتى يتبعها ورشتا عمل بجامعتين فى الدلتا والصعيد، لعرض المسودة التى توصلت لها اللجنة حتى الآن على رؤساء الجامعات وأعضاء المجتمع الأكاديمى.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، لقاء خاصا مع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لمناقشة قرار منع أعضاء هيئة التدريس المنتقبات من التدريس بالجامعة وإلقاء المحاضرات.

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