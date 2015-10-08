بالفيديو.. نائب محافظ الشرقية: رئيسة الإدارة الهندسية بمركز فاقوس مسجلة خطر

قال اللواء سامى سيدهم، نائب محافظ الشرقية، إن الاتهام الذى وجهته إحدى المواطنات له بأنه عين المهندسة ماجدة سعيد جمعة، رئيس الإدارة الهندسية بمركز فاقوس، فى هذا المنصب وهو يعلم أنها مسجلة خطر، عار تماماً عن الصحة.

وأضاف "سيدهم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه بعد أسبوعين من توليه مهام نائب المحافظ جاءه حكم المحكمة بتعيين رئيس الإدارة الهندسية فوافق على تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أنه بعدما ثبت له أنها فاسدة ومسجلة وعليها اتهامات أحالها للتأديب فى 9 قضايا حسب قوله، وتابع قائلاً: "قدمت المستندات التى تدل على فساد هذه المهندسة للجنة بوزارة التنمية المحلية".

كان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، قد تفاجأ بمتصلة تدعى نهال من محافظة الشرقية تستنجد به خلال استضافته ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، من اللواء سامى سيدهم نائب محافظ الشرقية الذى يعمل على التنكيل بها وشقيقها بعدما كشفت بالمستندات أن رئيس الإدارة الهندسية بمركز فاقوس مسجلة خطر، برقم 174ج.

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