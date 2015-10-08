والدة التلميذة ندى صاحبة واقعة محاولة الاغتصاب: "مش عاوزة حق بنتى يضيع"

قالت والدة التلميذة ندى، صاحبة واقعة محاولة الاغتصاب من مجهول أثناء وجودها داخل مدرسة الخصوص الرسمية للغات بعد انتهاء اليوم الدراسى الخميس الماضى، إن ابنتها منذ حدوث الواقعة ترفض الذهاب إلى المدرسة، ووجهت حديثها لوزير التربية والتعليم قائلة "مش عاوزة حق بنتى يضيع".

وأكدت والدة التلميذة ندى لـ"اليوم السابع" أنها ذهبت إلى ألفت عبد الرحيم وكيلة وزارة التربية والتعليم، وطلبت نقل ابنتها من المدرسة، لكن الإجراءات لم تكتمل بسبب أن المدرسة التى تريد نقل ابنتها إليها "المرج التجريبية" تتبع محافظة القاهرة، وناشدت الوزير مساعدتها فى نقل ابنتها.

وطالبت والدة التلميذة، بسرعة القبض على المتهم مرتكب الواقعة والتى من الممكن أن يقوم بتكرارها مع أخريات، إذا لم ينال عقابه، لافتة إلى أنها ذهبت لقسم شرطة الخصوص وحررت محضرا بالواقعة يحمل رقم 4964، وسردت فيه ما تعرضت له ابنتها، وتمت إحالته للنيابة العامة، مضيفة: "لكنه حتى الآن لم يتم ضبط المتهم أو استدعاؤها لسماع أقوالها".