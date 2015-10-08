مظاهرة فى حب منير بعد تصدر هاشتاجه "تويتر".. والجمهور: لسه الأغانى ممكنة

تصدر هاشتاج " محمد منير"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية بتركيب دعامة فى القلب، إثر تعرضه لوعكة صحية، قضى خلالها يومين بمستشفى دار الفؤاد، وإستقرار حالته الصحية وقضائه لفترة النقاهة بمنزله .

وشهد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مظاهرة فى حب الكينج محمد منير، ودشن عاشقوه هاشتاج حمل اسمه، حاز على صدارة الاستخدام بموقع التدوينات القصيرة، وجاءت أغلب المشاركات عبارة عن الدعاء والابتهال إلى الله بشفاء النجم الكبير.

وحرص مستخدمو الهاشتاج على كتابة كلمات من أغانى منير تبعث على الأمل والتفاؤل، حيث كانت العبارة الأكثر تداولاً والتى وجهها الجمهور لمنير : "لسه الأغانى ممكنة".

وقدمت الصفحة الرسمية للفنان الكبير محمد منير، الشكر لجماهيره، بعد اهتمامهم البالغ للاطمئنان على صحة الكينج، عقب انتشار خبر إجرائه عملية جراحية بالقلب.

- الكينج يشكر جمهوره لاهتمامهم بالاطمئنان على صحته بعد إجرائه جراحة بالقلب