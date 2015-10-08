تعرّفي إلى جيش "بالمان" من النجمات!

من المعروف عن تصاميم دار "بالمان" Balmain جمالها وجرأة تصاميمها، حيث تعشقها مختلف النساء حول العالم وخاصة النجمات اللواتي تحوّلن إلى جيش للدار بعد أن روّج المدير الابداعي له "أوليفير روستينغ" Olivier Rousteing، مصطلح "جيش بالمان" أو "Balmain Army" على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

بهذه الخطوات تحصلين على أناقة أمل علم الدينوقد باتت صداقة قوية تجمع بين النجمات وبين الدار ومديره الابداعية ولاسيما عائلة "كارداشيان" Kardashian وفي مقدمتهن "كيم" Kim وشقيقتيها "كاندال جينير" Kendall Jenner، و"كايلي جينير" Kylie Jenner. وطبعاً كثيرات من عارضات الأزياء الشابات والمخضرمات مثل "أليساندرا أمبروزيو" Alessandra Ambrosio التي اختارت مؤخراً إطلالة رائعة باللون الأبيض من أحدث مجموعات الدار، وكذلك الأختان ذوات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" Gigig Hdid، و"بيلا" Bella.

كما لاحظنا عشق عدد من ممثلات هولييود لتصاميم "بالمان" Balmain مثل "سكارليت جوهانسون" Scarlett Johansson. والجميلة "بليك لايفلي" Blake Lively، والنجمة البريطانية "نعومي واتس" Naomi Watts.

جمعنا اليوم بعض أبرز إطلالات النجمات في أزياء "بالمان" Balmain الرائعة، شاهديها ولاحظي كيف زادتهن جمالاً وجاذبية.

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