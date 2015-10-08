ساعات و مجوهرات Morellato: منسوجات متلألئة آسرة

الرياض - خلود أحمد

وقد تمّ تعزيز هذا التصميم المبتكر بواسطة تفاصيل متلألئة آسرة، كتزيين الحلى المتدلّية والأساور والخواتم بحبّات ألماس وكريستال بألوان فاتحة ناعمة. كما أنّ الأشكال الهندسية المتقنة للغاية تتبلور في تصاميم تذكّر بالتخريمات الفاخرة العائدة إلى الزمن الماضي.

أمّا الخاتم المبتكر والعصري، ذو الشكل المستدير، المرصّع بحبة كريستال لامعة ومميّزة باللون الأزرق المائل إلى الأرجواني، فهو من القطع التي لا بدّ من اقتنائها.

ويجب أن نذكر الساعات الممسزة حيث يذكّر اسم مجموعة ساعات VENTOTENE من Morellato بواحدة من أجمل الجزر الإيطاليّة. وتتميّز هذه المجموعة الراقية بالأناقة والأسلوب الإيطاليين، كما تجتمع فيها عناصر النفاسة مع التفاصيل الفريدة لصناعة الساعات.

العلبة المخرّشة في منتهى الأناقة والإتقان، وهي مرصّعة بحبّات الكريستال، مع لمسات نهائية بالذهب الأصفر أو الوردي.

وتبرز الأقراص الأنيقة في الموديلات الثلاثة الأكثر فخامة: الوردي الباهت والأسود في تناغم مع لون الحزام، أو عرق اللؤلؤ مع حزام بنّي.

وثمّة موديل مع سوار بلون الذهب الأصفر مع قرص أسود، أو مع تفاصيل بلون الذهب الوردي وقرص باللون الأبيض الفضّي