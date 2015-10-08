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أخطار الشهر الثامن من الحمل

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أخطار الشهر الثامن من الحمل أخطار الشهر الثامن من الحمل

الجمعة 10-07-2015 13:36

عن أهم ما يجب عليك مراعاته من أخطار ومحاذير تحدثت الدكتورة عبلة الغمري، أخصائية النساء والولادة، فأشارت إلى:
• يبدأ العد التنازلي لاقتراب موعد الولادة مع حلول الشهر الثامن.
• تزايد الرغبة لدخول الحمام يعتبر أمراً طبيعياً.
• تسرب قطرات من البول أثناء العطس والضحك أو الصراخ أو حمل شيء ثقيل يعتبر أمراً عادياً أيضاً.
• تشعر الحامل بالوهن والتعب وصعوبة النوم.
• تشعر بآلام في الحوض، وأسفل الظهر.
• نزول سائل أصفر من الثدي، ولا يجب تعصيره أو ضغط الثدي للتخلص منه.
• الشعور بارتفاع الحرارة فجأة بسبب ارتفاع هرمون الأستروجين.
• المشاكل الهضمية المختلفة ما بين الإمساك والغازات وآلام المعدة، وليس معناها أن شعر المولود هو الذي يؤذي الأم حسب الخرافات.
وعلى ذلك يجب على الحامل في شهرها الثامن تتبع النصائح التالية:
• الإكثار من الأغذية المحتوية على الألياف لمنع الإمساك.
المشي في الهواء الطلق وعدم التعرض لأشعة الشمس؛ لكي لا تعرض للجفاف والدوار.
• تقليل المياه الغازية والشاي والقهوة.
• النوم والاسترخاء وعدم الوقوف طويلاً.
• تدليك البطن وعدم حكه بالأظفار؛ لكي لا تظهر تشققات البطن بعد الولادة.
• وضع وسادات تحت القدمين، ورفعهما يريح القدمين، ويمنع انتفاخ الأطراف.
• عليك أن تعلمي أن جنينك أصبح كاملاً، ولكنه لا يتأثر بتقلبات جسمك أثناء النوم كما يشاع وعليك الراحة، والنوم كل 4 ساعات لدقائق على الأقل.

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سيدتي

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