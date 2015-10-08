لأول مرة.. تعيين شاب عمره 30 عاما مساعدا لرئيس حى غرب شبرا الخيمة

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قرارا بتعيين محمد محمود منصور مساعدا لرئيس حى غرب شبرا الخيمة الذى يبلغ من العمر 30 عاما نظرا لتواجده وعمله المستمر فى حملات الحى والمتابعة الميدانية للإشغالات والإزالات والنظافة.

يذكر أنه تم تعيين مساعد رئيس الحى الجديد عام 2007 بحى غرب، وتولى فى عام 2012 منصب مدير فنى للمركز التكنولوجى، وفى 2013 تم اختياره مديرا للمكتب الفنى لرئيس حى غرب حتى صدر قرار محافظ القليوبية بتكليفه مساعدا لرئيس حى غرب شبرا الخيمة، ويعد محمد محمود منصور أصغر مساعد رئيس حى على مستوى الجمهورية.