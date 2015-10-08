بالصور.. ضبط 12 طن مكرونة وصلصة وعصائر منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت لجنة من مفتشى الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالغربية، من ضبط 12 طن و39 كيلو مكرونة وصلصة وعصائر منتهية الصلاحية داخل مخزن شركة بطنطا قبل ترويجهم فى الأسواق.

كانت لجنة من مفتشى الأغذية ضمت الشناوى نجم مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، ومحمد محمد سيد أحمد مراقب أول أغذية بالمديرية، عبد الفتاح إسماعيل بدر مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بطنطا ثان، السيد أحمد منصور متولى مفتش أغذية بالإدارة الصحية بطنطا ثان ومصطفى محمد الشورى مفتش أغذية بالإدارة الصحية بطنطا ثان، قد توجهت إلى مخازن شركة بالطريق الزراعى ثان طنطا، وتقابلت اللجنة مع محمد مصطفى كامل الحسينى رئيس بيع الشركة المتحدة للتوزيع.

وبتفتيش المخزن تم ضبط 576 كرتونة مكرونة بكل كرتونة 10 أكياس زنه كل كيس كيلوجرام إنتاج نوفمبر 2013 ومدة الصلاحية 18 شهرًا، و60 شيكارة بلاستيك معبأة بأكياس مكرونة بتاريخ إنتاج نوفمبر 2013 ومدة الصلاحية 18 شهرًا، وجميعها منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 79 كرتونة صلصة منتهية الصلاحية، وضبط 15جوال سكر أبيض زنه الجوال 50 كيلو جرامًا إنتاج مايو 2013 مدة الصلاحية 3 سنوات منتهية الصلاحية، وبلغ إجمالى وزن المضبوطات 12 طنًا و39 كيلو جرامًا تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



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