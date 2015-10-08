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دعوة صندوق النقد الدولى لمساعدة دول الشرق الأوسط لحل أزمة اللاجئين

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دعوة صندوق النقد الدولى لمساعدة دول الشرق الأوسط لحل أزمة اللاجئين دعوة صندوق النقد الدولى لمساعدة دول الشرق الأوسط لحل أزمة اللاجئين
دعت مجموعة من دول الشرق الأوسط من بينها لبنان والأردن صندوق النقد الدولى لتقديم مساعدة إلى دول الشرق الاوسط التى تعانى من ازمة اللاجئين من خلال منحها قروضا بفوائد قليلة.

وجاء فى بيان مشترك لهذه الدول نشر الاربعاء وموجه إلى الجمعية العامة لصندوق النقد الدولى "هناك عدد من دولنا تواجه مطالب متزايدة وهى تؤثر على الموارد الداخلية بسبب تدفق اللاجئين والنازحين".

وأضاف البيان الذى نشر على الموقع الالكترونى لصندوق النقد الدولى ان هذه الدول ومن بينها ايضا العراق وليبيا "تدعو الصندوق إلى تقديم اموال للدول مع نسبة فوائد قريبة من الصفر كى تستطيع ان تتحمل هذه الأعباء".

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