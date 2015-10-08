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بلاها مسكنات.. مشروب طبيعى يقضى على الصداع خلال دقيقة

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بلاها مسكنات.. مشروب طبيعى يقضى على الصداع خلال دقيقة بلاها مسكنات.. مشروب طبيعى يقضى على الصداع خلال دقيقة
كثيراً ما نصاب بالصداع أو الصداع النصفى ونذهب للصيدلى لشراء المسكنات للقضاء على التوتر ووجع الرأس الذى يسببه الصداع، وهو ما قد تترتب عليه آلام المعدة أو بعض المضاعفات الأخرى، لكن الطبيعة منحتنا بدائل طبيعية تعالج هذا الألم دون آثار جانبية.

ويحدث الصداع عادة بسبب الإجهاد، ولكن هناك عوامل أخرى تسهم فى زيادة الصداع مثل النظام الغذائى غير الصحى، والقلق أو التعرض للسموم البيئية.

وكشف الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن مشروب يمكنه علاج الصداع بنجاح، وهو بديل ممتاز لعقار التايلينول المسكن الذى يمكن أن يقلل من الصداع بنجاح من خلال القضاء على السبب الجذرى له.

ويتكون هذا المشروب من:
>- 5 سيقان من الكرفس
>- ثمرة من الخيار
>- 4/3 كوب من الخضار الورقى (السبانخ والجرجير)
>- جذر زنجبيل
>- 1 كوب من البقدونس
>- ثمرتان تفاح أخضر

ويتم ضرب هذه المكونات معا فى الخلاط، وأوضح الخبراء أن هذا المشروب غنى بالكالسيوم والماغنيسيوم وهى المعادن الأكثر فائدة لمنع وعلاج الصداع، وعندما يستخدم محتويات المشروب فى شكل سائل يمكن أن تصل إلى الدم بسهولة أكبر، وبالتالى معالجة هذه الصداع خلال دقيقة واحدة فقط.

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مصر 365