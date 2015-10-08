أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حفل زفاف لعروسين من دار الأيتام بنادى الشرطة بالزقازيق

Google+ Print
فى لفتة إنسانية وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على إقامة حفل زفاف لعروسين، من دار الأيتام بمدينة الزقازيق، بنادى ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق، على نفقة وزارة الداخلية، وحضر الحفل اللواء خالد يحيى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية واللواء طارق عجيز مساعد مدير الأمن والعديد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقال العقيد ياسر فاروق رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، فى تصريحات خاصة، إنه فور تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، خطابا من دار الأيتام بالزقازيق برغبة العروسين محمد حسن محمد والعروس دينا حسن رمضان بإقامة حفل زفافهما بنادى الشرطة بالزقازيق، وأمر على الفور مدير الأمر بتصعيد الخطاب وعرضه على وزير الداخلية الذى وافق بتحمل الوزارة كافة نفقات حفل العروس من مأكولات وإضاءة وتكاليف كافة العروس وأرسل مندوب عنه بهدية مالية للعروسين قدمها مدير الأمن لهما.

وأعرب العروسين عن سعادتهما البالغة بتحقيق رغبتهما، وأنهما فى بداية إرسال الخطاب لم يتوقعا أن يتم الاستجابة لطبلهما بهذا الشكل والسرعة، فيما حرص قسم حقوق الإنسان بالمديرية بالتواجد من اللحظة الاولى للحفل فى قاعة الأفراح بنادى الشرطة، والأشراف على الحفل حتى خرج بمظهر مبهج أسعد جميع الحضور.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365