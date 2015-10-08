بالصور.. حفل زفاف لعروسين من دار الأيتام بنادى الشرطة بالزقازيق

فى لفتة إنسانية وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على إقامة حفل زفاف لعروسين، من دار الأيتام بمدينة الزقازيق، بنادى ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق، على نفقة وزارة الداخلية، وحضر الحفل اللواء خالد يحيى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية واللواء طارق عجيز مساعد مدير الأمن والعديد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقال العقيد ياسر فاروق رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، فى تصريحات خاصة، إنه فور تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، خطابا من دار الأيتام بالزقازيق برغبة العروسين محمد حسن محمد والعروس دينا حسن رمضان بإقامة حفل زفافهما بنادى الشرطة بالزقازيق، وأمر على الفور مدير الأمر بتصعيد الخطاب وعرضه على وزير الداخلية الذى وافق بتحمل الوزارة كافة نفقات حفل العروس من مأكولات وإضاءة وتكاليف كافة العروس وأرسل مندوب عنه بهدية مالية للعروسين قدمها مدير الأمن لهما.

وأعرب العروسين عن سعادتهما البالغة بتحقيق رغبتهما، وأنهما فى بداية إرسال الخطاب لم يتوقعا أن يتم الاستجابة لطبلهما بهذا الشكل والسرعة، فيما حرص قسم حقوق الإنسان بالمديرية بالتواجد من اللحظة الاولى للحفل فى قاعة الأفراح بنادى الشرطة، والأشراف على الحفل حتى خرج بمظهر مبهج أسعد جميع الحضور.



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