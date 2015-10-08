بالصور.. محافظة سوهاج تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة والمحاربين القدامى

كرمت محافظة سوهاج فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة مقاتلين من المحاربين القدامى الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة، و9 من أسر شهداء الجيش والشرطة، وتم منحهم درع المحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها محافظة سوهاج بالمسرح الرومانى.

وحضر الاحتفالية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح مدير الأمن، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكرى والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج.

ومن بين المكرمين أسرة الشهيد ليشع فؤاد عطية، والشهيد حسن إدريس، والشهيد أحمد محمد عبد التواب، والشهيد محمد عبد الحميد أحمد، ومن شهداء الشرطة أسرة الشهيد توماس فكرى، والشهيد أحمد حسن أحمد همام، والشهيد ياسر محمد عبد اللطيف إسماعيل، ومن المحاربين القدامى المحارب عبد الرءوف جمعة عمران، والمحارب خليفة مترى ميخائيل.

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