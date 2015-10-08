أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الإسكان يتفقد اليوم محطة مياه العاشر ووحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ15

Google+ Print
وزير الإسكان يتفقد اليوم محطة مياه العاشر ووحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ15 وزير الإسكان يتفقد اليوم محطة مياه العاشر ووحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ15
يزو الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان اليوم الخميس، محطة مياه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتى أوشكت مراحلها الأخيرة أن تنتهى، ومن المزمع افتتاحها قريبًا بتكلفة تقدر بـ2 مليار جنيه، وستوفر مليون متر مكعب يوميًا.

كما سيقوم وزير الإسكان، خلال زيارته اليوم لمدينة العاشر من رمضان، بزيارة الحى الـ15 بجوار مشروع "دار " ليسلم عددًا من وحدات مشروع المليون وحدة للمواطنين، الذين فازوا فى القرعة التى أجراها صندوق التمويل العقارى على المتقدمين.

جدير بالذكر أن مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان قادم من ترعة الإسماعيلية وممتد حتى مدينة العاشر من رمضان، وسيدعم مدينة العاشر والشروق وبدر وخليج السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport