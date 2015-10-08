وزير الإسكان يتفقد اليوم محطة مياه العاشر ووحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ15

يزو الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان اليوم الخميس، محطة مياه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتى أوشكت مراحلها الأخيرة أن تنتهى، ومن المزمع افتتاحها قريبًا بتكلفة تقدر بـ2 مليار جنيه، وستوفر مليون متر مكعب يوميًا.

كما سيقوم وزير الإسكان، خلال زيارته اليوم لمدينة العاشر من رمضان، بزيارة الحى الـ15 بجوار مشروع "دار مصر" ليسلم عددًا من وحدات مشروع المليون وحدة للمواطنين، الذين فازوا فى القرعة التى أجراها صندوق التمويل العقارى على المتقدمين.

جدير بالذكر أن مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان قادم من ترعة الإسماعيلية وممتد حتى مدينة العاشر من رمضان، وسيدعم مدينة العاشر والشروق وبدر وخليج السويس.