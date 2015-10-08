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دورة تدريبية لتعلم مهارات التفكير الابتكارى وإدارة الاجتماعات بجامعة قناة السويس

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دورة تدريبية لتعلم مهارات التفكير الابتكارى وإدارة الاجتماعات بجامعة قناة السويس دورة تدريبية لتعلم مهارات التفكير الابتكارى وإدارة الاجتماعات بجامعة قناة السويس
تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس دورة تدريبية حول "مهارات التفكير الابتكارى وإدارة الاجتمعات"، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

ويحاضر فى الدورة التى تعقد على مدار يومين 7 و8 أكتوبر الحالى بقاعة التدريب بالإدارة بالحرم الجامعى بالكيلو 4.5، الدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور على معوض إن الهدف من البرنامج التدريبى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة عن التفكير الابتكارى، مشيرا إلى إن محاور البرنامج التدريبى تدور حول الأنواع المختلفة لمهارات التفكير مع التركيز على التفكير الإبداعى وخصائص التفكير الابتكارى ومميزات التفكير بالطريقة الإبتكارية والإجابة على التساؤل هل أنا أبتكر فى عملى؟.

وأوضح مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، إن هذه الدورة تأتى ضمن سلسلة الدورات والبرامج التدريبية، التى ينظمها قطاع شئون البيئة لخدمة المجتمع، والتى تدور فى العديد من المجالات مثل الصحة والتمريض والغذاء والهندسة والاقتصاد، لافتا إلى إن هذه الدورة يشارك فيها أكثر من 40 متدربا يمثلون العديد من الجهات مثل مديرية التربية والتعليم والضرائب العقارية والمستشفى الجامعى ومديرية الزراعة.

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مصر 365